Do Sejmu trafił projekt ustawy antyaborcyjnej. Zebrano ponad 800 tys. podpisów

Kaja Godek z Fundacji „Życie i rodzina” oraz Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, dyrektor Citizen GO, złożyły projekt do marszałka Sejmu 17 sierpnia tego roku, a akcja „Zatrzymaj aborcję” ruszyła 4 kwietnia. Życie i rodzina” oraz Citizen GO opracowały projekt ustawy, który z ustawy o planowaniu rodziny wyeliminowałby tzw. przesłankę eugeniczną, o której mowa jest w art. 4a ust. 2.

Wspomniany zapis ustawy brzmi: „Przerywanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy: badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”.

Akcja i inicjatywa „Zatrzymaj aborcję” spotkała się z aprobatą Konferencji Episkopatu Polski. „Podczas zebrania plenarnego Konferencja Episkopatu Polski zapoznała się z obywatelską inicjatywą »Zatrzymaj aborcję«, mającą na celu większą ochronę życia dziecka poczętego w perspektywie powiększającego się zakresu eugeniki prenatalnej. Biskupi polecają modlitwie tę inicjatywę i popierają zbieranie podpisów” – brzmi stanowisko KEP.

7 stycznia 1993 r. weszła w życie ustawa o planowaniu rodziny ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży ograniczająca prawo do aborcji. Ustawodawcy uznali, że prawa tego nie mogą uzasadniać „względy społeczne”. Według owej ustawy, prawnie dopuszczalne jest przeprowadzenie zabiegu usunięcia ciąży przez lekarza w trzech przypadkach:

1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,

2) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu,

3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego

W przypadku gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego prawo do aborcji przysługuje do dwunastego tygodnia ciąży. W dwóch pozostałych przypadkach – aż do osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety.