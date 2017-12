Neumann: Prawdziwa rekonstrukcja będzie tylko wtedy kiedy Kaczyński zostanie premierem

– Prawdziwa rekonstrukcja będzie tylko wtedy kiedy prezes Kaczyński zostanie premierem. Wszystko inne jest picem – podkreślał Sławomir Neumann w „Kawie na ławę” TVN24. Inny z gości, Patryk Jaki z PiS, w temacie rekonstrukcji wspomniał o plotkach dotyczących usunięcia Zbigniewa Ziobry z resortu sprawiedliwości. Zdaniem wiceministra Jakiego, oznaczałoby to koniec koalicji na prawicy, dlatego nie spodziewa sie takiego scenariusza.

W dalszej części programu goście TVN24 omawiali też temat przeprowadzanych przez rząd zmian w sądownictwie. Zdaniem Neumanna Andrzej Duda nie jest wcale w tej sprawie obrońcą demokracji, ponieważ sam proponuje niekonstytucyjne poprawki. - Te ustawy zasługują na zawetowanie w momencie kiedy wyszły od prezydenta - stwierdził. – To nie jest spór merytoryczny. Spór dotyczy tego czy przy rekonstrukcji rządu interesy prezydenta – a o różnych się mówi, że ceną jest dymisja Macierewicza czy to że Szczerski trafi do MSZ – są różne przepychanki i będziemy świadkami różnego rodzaju przepychanek przez najbliższe tygodnie aż ustali się czy interesy zostaną zrealizowane – mówił.

