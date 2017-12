Sondaż. Prawie połowa Polaków chce dymisji Macierewicza, co czwarty usunąłby Szyszko

Sondaż dotyczący przyszłości polskich ministrów przeprowadził Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu”. Nawiązywał on do zapowiadanej od wielu tygodni rekonstrukcji rządu, która jednak cały czas nie następuje. Ankietowani usłyszeli pytanie następującej treści: „Czy uważasz, że któryś z ministrów powinien zostać odwołany z rządu? Jeśli tak, to który? (Możesz podać więcej niż jedną osobę)”. Najlepiej poradziła sobie w tym plebiscycie minister Elżbieta Rafalska, która otrzymała tylko 1 proc. głosów, choć krytycy mogą argumentować, że minister pracy, rodziny i opieki społecznej po prostu nikt nie zna.

Wszyscy znają za to ministra Macierewicza. To właśnie on jest zdecydowanym faworytem Polaków do odejścia z rządu Beaty Szydło. Swoje głosy za jego dymisją oddało aż 46 proc. badanych. Drugi był minister środowiska Jan Szyszko (25 proc.), który odpowiada za wycinkę Puszczy Białowieskiej i konflikt na tym polu z Unią Europejską. Trzeci to Zbigniew Ziobro (18 proc.), zdobywający coraz więcej władzy przy okazji zmian w polskim sądownictwie. Na czwartym miejscu uplasował minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski z 14 proc., a piąty był szef MSWiA Mariusz Błaszczak z 13 proc. wskazań.