Mateusz Morawiecki o swoich przyszłych krokach: Rechrystianizacja Europy, zmiany strukturalne w resortach...

Rekonstrukcja rządu

– Chciałbym, żeby na początku przyszłego tygodnia można było powołać Radę Ministrów niemalże w identycznym składzie, bardzo wysoko oceniam pracę ministrów – zadeklarował nowy premier. Mateusz Morawiecki stwierdził, że niepotrzebne są pochopne zmiany, w sprawie składu rządu. Powiedział również, że chciałby we wtorek 12 grudnia wygłosić swoje expose oraz, żeby odbyło się wtedy głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu.

Mateusz Morawiecki zapewnił, że zrobi wszystko, aby było jak najmniej barier pomiędzy resortami, które paraliżują administrację publiczną. Zapowiedział także „pewne zmiany strukturalne w działaniu ministerstw”, które wcześniej proponowała Beata Szydło. Zadeklarował chęć skorzystania z rad byłej premier co do sprawowania funkcji szefa rządu.

Nowy premier wspomniał też o ogólnych działaniach na arenie międzynarodowej. – Chcemy pracować nad odklejaniem tych różnych bardzo krzywdzących i niesprawiedliwych łatek, które niektórzy próbują nam przyklejać – wyjaśnił Morawiecki.

Gospodarka i „rechrystianizacja”

Polityk ogłosił, że przyrost długu „będzie najniższy w III RP”. Zapewnił, że administracja publiczna ulegnie odchudzeniu. – Musimy oszczędzać, bardzo mocno oglądać każdą złotówkę – powiedział nowy premier. Zapytany o „wyłudzenia VAT-owskie za rządów PO-PSL” Morawiecki powiedział, że w czasach rządów tej koalicji miał miejsce największy ubytek finansowy. – Będziemy mieli w tym roku z samego tylko VAT o 30 mld zł więcej niż w zeszłym roku – ogłosił nowy premier.

Przy okazji rozmowy o polskich gałęziach przemysłu, rozmowa z Mateuszem Morawieckim niespodziewanie zeszła na odmienne tory. – Chcemy przekształcać Europę, rechrystianizować ją, bo niestety w wielu miejscach nie śpiewa się kolęd, kościoły są puste i są zamieniane na muzea. To wielki smutek – powiedział nowy szef rządu Polski. Następnie wrócił do tematu górnictwa: „Generalnie w zgodzie ze środowiskiem z Górnego Śląska, z Zagłębia odchodzimy powoli od węgla, w tempie, żeby polska gospodarka nie ucierpiała. Niestety UE podkręca cele emisji CO2, zmusza nas do wykonania bardzo dużych modernizacji w naszych elektrowniach i elektrociepłowniach”.