Wiceminister zdradził szczegóły nowego programu MON. Dotyczy każdego powiatu

Program rewitalizacji i budowy strzelnic będzie skierowany do obywateli, organizacji proobronnych, organizacji zajmujących się strzelectwem sportowym, myśliwych oraz indywidualnych pasjonatów strzelectwa. Program ma być również integralną częścią budowy i szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.

– Jeżeli mówimy o tym, że chcemy, aby w każdym powiecie stacjonowała kompania Wojsk Obrony Terytorialnej, to musimy mieć infrastrukturę do szkolenia. W Polsce jest wiele jednostek, które dojeżdżają ponad 100 kilometrów. Musimy wesprzeć proces budowy strzelnic wojskowych projektem, który to przyspieszy – mówił podczas wykładu inauguracyjnego wiceminister Michał Dworczyk.

Strzelnice, które mają być rewitalizowane i budowane w ramach programu resortu będą służyć wojsku i każdemu, kto będzie chciał szkolić się w zakresie strzelectwa. Założenia przewidują współpracę samorządów na etapie budowy lub remontu obiektu oraz dalszego utrzymania. Wsparcie otrzymają również obiekty prowadzone przez organizacje pozarządowe.

Dwudniowa konferencja odbywa się z udziałem przedstawicieli samorządów, organizacji proobronnych i ekspertów z zakresu strzelectwa. Panelom dyskusyjnym towarzyszy wystawa broni oraz symulatory strzelnic, gdzie każdy uczestnik może trenować obsługę broni. Zaplanowane jest również spotkanie podczas, którego zaproszeni goście będą rozmawiać nad przedstawionymi założeniami programu „Sokół”.