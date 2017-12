Polityczna układanka. Którzy ministrowie mogą zostać zdymisjonowani?

Z informacji PAP wynika, że przewidywana jest większa niż wcześniej zapowiadano rekonstrukcja rządu. Dziennikarze powołują się na informacje uzyskane od źródeł zbliżonych do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, zapowiedział, że nowy rząd poznamy dopiero po Nowym Roku. W piątek dziennikarze informowali o tym, że nie będzie większych zmian w ministerstwach. Miały one dotyczyć jedynie obsadzenia stanowisk ministra finansów i rozwoju, które dotychczas zajmował Mateusz Morawiecki.

Spekulowano, że w resorcie finansów zastąpi go Paweł Borys. Bankowiec powiedział jednak w rozmowie z PAP, że nie ma tematu ministra finansów. Koncentruję się na realizacji planu Morawieckiego. To, że właśnie on stanął na czele rządu, sprawi, że plan będzie bardziej efektywnie realizowany – dodał.

Odkąd politycy PiS zaczęli mówić o planowanej rekonstrukcji rządu, wśród ministrów, którzy mieliby się pożegnać ze stanowiskiem był wymieniany szef MSZ Witold Waszczykowski. Minister powiedział dziennikarzom, że wcześniej niż planowano wróci z Brukseli. – Wracam w tej chwili do Polski. Mam brać udział w ceremonii o godz. 17. Dziś Mateusz Morawiecki do mnie dzwonił, prosił, żebym wrócił – dodał.

Według TVP Info ma go zastąpić Krzysztof Szczerski Spokojny o swoje stanowisko jest Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Zapewnił także słuchaczy, że nie ma żadnego układu w kwestiach personalnych między prezydentem Andrzejem Dudą a przyszłym premierem Mateuszem Morawieckim dodał w kontekście pogłosek o rychłej dymisji Antoniego Macierewicza, ministra obrony narodowej.

Zbigniew Ziobro nadal ma być szefem Ministerstwa Sprawiedliwości. Niewykluczone jednak, że jego ranga zostanie podniesiona, a on sam otrzyma tekę wicepremiera.

Z kolei TVP Info twierdzi, że obecnego szefa MON może zastąpić minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Według dziennikarzy Telewizji Publicznej ze stanowiskiem pożegna się również Jan Szyszko, a połączonym resortem środowiska i energetyki ma pokierować Jadwiga Emilewicz. O tym, że to właśnie ta polityk ma otrzymać tekę ministra donosili również dziennikarze "Wprost". Potwierdziły się również nasze informacje, że na czele resortu rozwoju lub finansów może stanąć dotychczasowy wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Z kolei Beata Szydło ma zostać wicepremierem bez teki ds. społecznych.