Nocny pościg na terenie dwóch województw. Policjanci w szpitalu

Do zdarzenia doszło w czwartek 14 grudnia nad ranem. Policyjny pościg miał miejsce na terenie dwóch województw - świętokrzyskiego i podkarpackiego. Ewelina Wrona z podkarpackiej policji w rozmowie z RMF FM poinformowała, że Kierowca hondy nie zatrzymał się do kontroli na terenie Świętokrzyskiego. Funkcjonariusze ruszyli w pościg, dołączyli do nich mundurowi z Tarnobrzega. Uciekinier w pewnym momencie ominął jeden ze ścigających go radiowozów i uderzył w drugi, Fiata Ducato, a następnie jeszcze zderzył się z Kią Cee’d. Potem sprawcy zaczęli uciekać pieszo, ale udało się ich zatrzymać.

W zderzeniu, do którego doszło około godz. 5 nad ranem ucierpiało dwóch policjantów. Funkcjonariusze trafili do szpitala.