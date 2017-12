CBOS: Największym zaufaniem cieszy się prezydent. Morawiecki na czwartym miejscu

Badanie przeprowadzono w dniach od 1 do 7 grudnia, jeszcze przed zmianą na stanowisku szefa rządu. Prezydent Duda zdobył w sondażu 74 proc. głosów zaufania. Negatywnie głowę państwa oceniło 16 proc. ankietowanych. Większość badanych wyraziła się dobrze o dawnej szefowej rządu PiS Beacie Szydło. Pozytywnie oceniło ją 56 proc. respondentów. 30 proc. wykazało brak zaufania dla ustępującej premier. Na trzecim miejscu znalazł się Paweł Kukiz, lider partii Kukiz'15. Jego działalność pozytywnie oceniło 49 proc. ankietowanych, brak zaufania zadeklarowało 22 proc. uczestników badania.

Mateusz Morawiecki w okresie poprzedzającym objęcie stanowiska premiera cieszył się zaufaniem 47 proc. respondentów. 15 proc. oceniło negatywnie przyszłego premiera, natomiast 19 proc. zadeklarowało nieznajomość polityka.

W sondażu CBOS najgorzej został oceniony obecny Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. Uzyskał on aż 57 proc. negatywnych głosów. Pozytywnie oceniło go tylko 25 proc. badanych. Za nim w rankingu najgorzej ocenionych polityków znalazł się Jarosław Kaczyński. Brak zaufania wobec prezesa PiS zadeklarowało 49 proc. uczestników ankiety. Zdobył on 38. proc pozytywnych głosów. Lider PO Grzegorz Schetyna zdobył 48 proc. negatywnych głosów, zaufanie wobec niego zadeklarowało tylko 21 proc. badanych.