Polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe. Premier Theresa May w Warszawie

Sesje tematyczne na szczeblu ministrów, równolegle do nich rozmowy premierów, sesja plenarna pod przewodnictwem szefów rządów – to elementy programu czwartkowych konsultacji pomiędzy rządami Polski i Wielkiej Brytanii pod przewodnictwem premierów Mateusza Morawieckiego i Theresy May.