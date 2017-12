24 grudnia przed Pałacem Prezydenckim stanie wigilijny stół. Zasiądą przy nim konstytucjonaliści i demonstranci

„Prezydent sprawił, że dla wielu z nas będzie to najsmutniejsza Wigilia od lat. Lekceważąc protesty tysięcy obywateli i autorytetów prawniczych, podpisał łamiące konstytucję ustawy o SN i KRS. Pokażmy jak konstytucja jest dla nas ważna” – piszą na plakacie zapowiadającym wydarzenie jego twórcy. „Będziemy pod Pałacem Prezydenckim w niedzielę o godzinie 15:30” – zapowiadają.

Pod wezwaniem do zbiórki podpisały się m.in. stowarzyszenie Wolne Sądy, Strajk Kobiet czy Obywatele RP. Swoje przybycie zapowiadają też wybitni polscy prawnicy: prof. Ewa Łętowska, prof. Marek Chmaj czy prof. Marek Wyrzykowski. „To nie jest do końca demonstracja, to raczej pewnego rodzaju happening. Ma uświadomić ludziom, którzy będą zasiadać do stołu wigilijnego, że w polskiej historii stało się coś bardzo ważnego i niedobrego” – tłumaczył ideę protestu Michał Wawrykiewicz z Wolnych Sądów. „Ten obraz ludzi przy stole przed Pałacem rozmawiających o złamaniu konstytucji i przyjęciu naruszających prawo ma uświadomić, że nie można przejść obojętnie nad tym do porządku dziennego” – dodawał.

