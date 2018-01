„Maszyna bezpieczeństwa narracyjnego”. Doradca prezydenta tłumaczy, czym jest MaBeNa

Jak tłumaczył profesor Andrzej Zybertowicz, jest to „zsynchronizowanie zasobów, które polskie państwo posiada, w celu monitorowania tego, w jaki sposób przekształca się obraz Polski na świecie”. – Jakie są węzłowe miejsca, gdzie obraz Polski jest tworzony i aktywne działania antydefamacyjne – dodał. Tłumaczył, że „środowiska żydowskie, czy środowiska Izraela, wypracowały sobie coś takiego dekadę temu”.

Zadaniem MaBeNy byłoby tworzenie pozytywnego wizerunku przemian w Polsce. – Trzeba zauważyć, że sprawy, które dla Polaków są ważne, jak przywracanie godności i podmiotowości środowiskom najuboższym, podniesienie płacy minimalnej, czy stawki godzinowej są w ogóle niedostrzegalne – mówił Zybertowicz. Dodał, że „styk napięć między nami a Unią jest widziany przez inwestorów, a dobra pozycja Polski w środowiskach, które decydują o wielkich transferach finansowych jest bardzo ważna”. – To jest poważne zaniedbanie ostatnich dwóch lat. Sądzę, że MaBeNa to główne wyzwanie na ten rok. Wiele spraw idzie w dobra stronę, ale niestety tutaj straty wizerunkowe są poważne – dodał.

Zybertowicz wytłumaczył, że „maszyna” jest metaforą. – Jak wiadomo, maszyna to zbiór elementów, które ze sobą współpracują, by wykonywać wspólną funkcję – mówił. Jak mówił, do MaBeNy zaliczałyby się polskie instytucje, które mają potencjał i narzędzia tłumaczenia światu, co dzieje się w Polsce. – To szereg podmiotów za granicą, przede wszystkim placówki dyplomatyczne, Instytuty Kultury Polskiej i stacje naukowe Polskiej Akademii Nauk. To także podmioty medialne, publiczne telewizja i radio skierowane na zagranicę i Polska Agencja Prasowa. Wreszcie liczne środowiska polonijne – wymieniał.