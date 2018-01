Nowy szef MSZ zdradził, dokąd pojedzie ze swoją pierwszą wizytą zagraniczną

– Chciałbym zrealizować w poniedziałek pierwszą wizytę w Bułgarii. To ważny partner Polski i państwo przyjacielskie. (…) Kontynuuję politykę ministra Waszczykowskiego i rządu, która przywiązywała dużą uwagę do polityki regionalnej — powiedział Czaputowicz. Szef polskiej dyplomacji dodał, że w przyszłym tygodniu chciałby się również udać do Berlina na spotkanie z ministrem spraw zagranicznych. – Byłaby to moja druga wizyta. Niemcy to nasz główny partner gospodarczy i polityczny. Zależy nam na utrzymaniu bardzo dobrych stosunków – dodał. Jacek Czaputowicz będzie również towarzyszył prezydentowi Andrzejowi Dudzie w spotkaniu Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Zapytany o współpracę z Donaldem Tuskiem, nowy szef MSZ powiedział, że współpraca z UE jest dla Polski bardzo ważna i priorytetowa. – Świadczy o tym także dzisiejsza wizyta premiera Morawieckiego w Brukseli. (…) Na pewno relacje z Donaldem Tuskiem należy widzieć w tym szerszym kontekście UE. Nic nie stoi na przeszkodzie, by te relacje były coraz lepsze – podkreślił.

Kim jest nowy szef MSZ?

Jacek Czaputowicz został powołany w skład nowego rządu 9 stycznia. Z wykształcenia politolog, w latach 2008-2012 był dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, zaś w latach 2017-2018 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa oraz kierownik Zakładu Metodologii Badań Europejskich Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał również w Collegium Civitas oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.