Radio ZET: Jest propozycja nowego stanowiska dla Antoniego Macierewicza?

Antoni Macierewicz został odwołany ze stanowiska ministra obrony narodowej we wtorek 9 stycznia w wyniku głębokiej rekonstrukcji rządu. Dymisja szefa MON była dla wielu dużym zaskoczeniem. Dorota Kania stwierdziła w rozmowie z portalem niezalezna.pl, że dymisja szefa MON wzbudziła zaskoczenie wśród najbardziej konserwatywnych wyborców. W opinii dziennikarki odpowiedzialni są za to Tomasz Piątek, „Gazeta Wyborcza”, TVN, a właściwie ich kłamliwa narracja, która zwyciężyła. W mediach pojawiła się informacja, że Antoni Macierewicz może zostać powołany na nowego wicemarszałka Sejmu (funkcję tą sprawował do tej pory Joachim Brudziński, który został powołany na szefa MSWiA). Jednak doniesienia te nie zostały potwierdzone.

Według reportera Radia Zet Mariusza Gierszewskiego były szef MON miał otrzymać propozycję zostania członkiem sejmowej speckomisji. Tzw. speckomisja to Komisja do spraw Służb Specjalnych. Jest to stała komisja sejmowa zajmującą się opiniowaniem projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących służb specjalnych oraz oceną aktów normatywnych o charakterze ogólnym w sprawach działalności tych służb. W komisji zwolniło się miejsce po tym, jak Marek Suski został szefem Gabinetu Politycznego premiera Mateusza Morawieckiego.