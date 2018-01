Owsiak odpowiada Jakiemu. „Uraził pan setki tysięcy osób”

– Orkiestra już wcześniej została zmuszona, żeby się przyznać, że Woodstock jest organizowany z tego, że pieniądze zebrane przez WOŚP są przeciągane, nie wydawane, i w związku z tym są odsetki. I z tych odsetek część Przystanku Woodstock jest finansowana. Jestem przekonany, że ludzie, którzy wrzucają do puszek, o tym nie wiedzą – mówił dziś na antenie TVN24 wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Dodał ponadto, że na „Woodstocku promuje się politykę śmierci, między innymi aborcję dzieci chorych na Downa”. – Ludzie, którzy wspierają WOŚP nie wiedzą, że sponsorują Festiwal Woodstock. Przypomnę też, że Owsiak został zmuszany przez blogera, żeby przyznał do swoich wydatków, bo on przedstawiał, co chciał. Ja dam Caritasowi, nie na WOŚP – przekonywał później.

Do wypowiedzi Jakiego odniósł się też szybko Jurek Owsiak. – Panie Jaki, my także kupujemy sprzęt na psychogeriatrię. Jak Pan takie bzdury opowiada to boję się o prawo w tym kraju. Pan ma syna z zespołem Downa, ja chylę przed panem i pana żoną czoła, bo to bardzo ciężkie, że rodzice muszą się borykać z wielkimi problemami – mówił. – Uraził pan setki tysięcy osób, które zaangażowały się w finał. Jako fundacja WOŚP będziemy się domagali przeproszenia. To, co Pan zrobił, ze sprawiedliwością nie ma nic wspólnego – stwierdził Owsiak.