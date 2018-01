Lublin. Zadzwonił do radia i powiedział, że nie chce żyć. Interweniował dziennikarz

W piątek około godziny 9:30 do lubelskiego radia zadzwonił mężczyzna. Młody człowiek tłumaczył, że ma kłopoty, z którymi sobie nie radzi. Mówił, że już nie chce żyć. Dziennikarz natychmiast po tym telefonie skontaktował się z policją. Funkcjonariusze szybko namierzyli bliskich 25-latka, by uzyskać jak najwięcej informacji o mężczyźnie. Dzięki szybkiej reakcji młody człowiek został odnaleziony w centrum miasta. Na miejsce przyjechała także karetka pogotowia, która zabrała go do szpitala.

Policja podkreśla, że dzięki szybkiej reakcji dziennikarza prowadzącego audycję oraz pracy funkcjonariuszy nie doszło do tragedii. Młody mężczyzna nie zrealizował swoich zamiarów, obecnie znajduje się pod opieką lekarzy.