PO i Nowoczesna ogłaszają bojkot zmienionej KRS. „Nie będziemy legalizowali łamania ustawy zasadniczej”

Były minister sprawiedliwości Borys Budka przypomniał, że do 26 stycznia istnieje możliwość zgłaszania kandydatur sędziów do KRS. Poinformował, że Platforma Obywatelska od początku prac nad tą ustawą podkreślała ze procedura oraz sposób wyboru przez Sejm jest niezgodny z Konstytucją. – Chcieliśmy, po konsultacjach ze środowiskiem sędziowskim, oddać miejsca w KRS sędziom którzy cieszą się bardzo dużym autorytetem pod warunkiem że sami sędziowie byliby zainteresowani uczestnictwem w pracach KRS – tłumaczył. – Nie mniej jednak wsłuchując się w głos stowarzyszeń sędziowskich, ekspertów, konstytucjonalistów, byłych prezesów TK chcemy jasno i czytelnie podkreślić, że rozumiemy i akceptujemy punkt widzenia który sprowadza się do prostego zdania: nie będziemy uczestniczyć w wyborze organu który będzie działał niezgodnie z Konstytucją – poinformował.

Jak mówił dalej Budka, KRS jest organem konstytucyjnym i Sejm ma w nim tylko czterech przedstawicieli. – Sejm nie może wybierać 15 sędziów-członków KRS gdyż stanowi to naruszenie wprost zasady trójpodziału władzy i odrębności, niezależności władzy sądowniczej od wykonawczej i ustawodawczej – wyjaśniał. – Z tego też względu, po szerokich konsultacjach ze środowiskami sędziowskimi i ekspertami, Platforma zdecydowała że nie będzie uczestniczyć zarówno w zgłaszaniu jak i wyborze sędziów-członków KRS przez Sejm – stwierdził Borys Budka na briefingu w Sejmie – podkreślił.

Nowoczesna: Nie będziemy legalizowali łamania ustawy zasadniczej

Wszystko wskazuje na to, że podobną decyzję podjęła Nowoczesna. Kamila Gasiuk-Pihowicz poinformowała na Twitterze, że Nowoczesna od początku domagała się "respektowania i przestrzegania Konstytucji". – Nowe ustawy o sądownictwie wprost łamią polską Konstytucję. To wprost ogranicza prawa każdego obywatela do sprawiedliwego sądu – stwierdziła.

– Udział w wybieraniu osób do KRS na podstawie niezgodnych z Konstytucją przepisów byłby przyzwoleniem na łamanie Konstytucji. Z naszej strony takiej zgody nie będzie – tłumaczy dalej przewodnicząca klubu poselskiego Nowoczesnej. – NIE będziemy legalizowali łamania ustawy zasadniczej, nie będziemy brali udziału w wyborze nowej KRS – podkreśliła.