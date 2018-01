500+ również na pierwsze dziecko? Szydło deklaruje możliwe zmiany w programie

– Niewykluczone, że w 2019 r. uda nam się poszerzyć obecną formułę programu – mówiła Beata Szydło. Pomysł, aby rodziny z jednym dzieckiem również objęte były programem 500 plus, nie jest niczym nowym. Rząd Prawa i Sprawiedliwości początkowo zapowiadał takie rozwiązanie, później jednak się z niego wycofał. – Jesteśmy na początku roku budżetowego, więc w tym roku na pewno nic się nie zmieni, ale jeżeli sytuacja gospodarcza będzie na to pozwalała, to w 2019 r. takie zmiany być może zostaną przyjęte – zapowiedziała była premier w Lesznie.

Deklaracja Beaty Szydło była zaskoczeniem dla posłów Prawa i Sprawiedliwości. – Myślę, że to jest jak na razie pomysł indywidualny pani Beaty Szydło. Nie jest on mi znany – stwierdził szef gabinetu premiera Marek Suski, pytany o sprawę w Radiu Plus. – Kwestia nie była na razie dyskutowana na obradach rządu. Premier Mateusz Morawiecki dowiedział się o nim z mediów – dodał.

Podobnie wypowiedziałą się wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek. – Ja tego pomysłu nie znam, więc nie będę go oceniała. Będzie gotowy projekt, to będę się do niego później odnosiła – stwierdziła.