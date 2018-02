WOŚP ponownie na liście nominowanych do Pokojowej Nagrody Nobla

Na facebookowym fanpage'u Nobel dla WOŚP poinformowano, że w nocy z 31 stycznia na 1 lutego została zamknięta lista nominacji do Pokojowej Nagrody Nobla na 2018 rok. Miło mi poinformować, że na liście tej ponownie znalazła się kandydatura Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - podano na Facebooku.

Ponad 1700 sztabów na całym świecie

Pomysł nominowania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do nagrody Nobla pojawił się w ubiegłym roku. 18 stycznia posłanka Nowoczesnej Joanna Schmidt poinformowała o zgłoszeniu Jerzego Owsiaka i WOŚP do Pokojowej Nagrody Nobla. „Pani Posłanka zahulała z nagrodą Nobla. Pomyślałem sobie, że jeśli już, to należy odwrócić nieco logikę całego przedsięwzięcia. Otóż będę dumny, jeśli samo proponowanie tego wyróżnienia będzie wiązało się z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jako instytucją, która przez 25 lat nakręciła Polaków na tak niebywałe rzeczy. Zwłaszcza miniony, 25. Finał WOŚP, jest w sercach milionów Polaków czymś tak karnawałowym, pięknym, wykraczającym poza wszelkie schematy działaniem, że nie zapomnimy o tym do końca życia!” – napisał wówczas na swoim profilu na Facebooku szef WOŚP. Owsiak podkreślił, że pod nazwą Orkiestry w blisko 1 700 miejscach na całym świecie funkcjonowały sztaby, a w nich rzesze ludzi, którzy nie szczędzili sił, aby wspólnie tworzyć Finał WOŚP.