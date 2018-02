RMF FM: Kilku kandydatów do KRS ma wyroki dyscyplinarne

Jeden z kandydatów, Mariusz Lewiński, który jest sędzią wojskowym w stanie spoczynku, miał bez żadnych podstaw składać zawiadomienia o popełnieniu przez innych prokuratorów lub sędziów przestępstw, których nigdy nie popełnili. Z ustaleń RMF FM wynika, że sędzia twierdził, że prokuratorzy z Poznania chcieli go zabić podczas przesłuchania i upozorować samobójstwo. Reporter rozgłośni twierdzi również, że przed jednym z przesłuchań sędzia rozebrał się, zdjął buty oraz spodnie, które następnie rzucił na biurko.

Inny sędzia, Maciej Mitera, miał według RMF FM dostać karę upomnienia za prowadzenie wykładów przygotowujących do egzaminów zawodowych dla aplikantów bez zgody prezesa sądu. Reporter dowiedział się również, że sędzia Remigiusz Guz z Wodzisławia Śląskiego pomówił grupę innych prawników o tendencyjną ocenę jego pracy po tym, jak bezskutecznie starał się o awans.

Ustawa o KRS

Przypomnijmy, nowelizacja ustawy o KRS wprowadza wybór przez Sejm 15 sędziów Krajowej Rady Sądownictwa na czteroletnią kadencję. Do tej pory byli oni wybierani przez środowiska sędziowskie. Każdy klub może wskazać jednego kandydata do składu Rady. Sejm wybiera członków KRS większością 3/5 głosów. Listę, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub, sporządza sejmowa komisja. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5 głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

