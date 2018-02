Izraelskie media piszą o wystąpieniu Morawieckiego

Morawiecki o niefortunnym terminie przyjęcia ustawy o IPN

Premier Mateusz Morawiecki podczas piątkowej wizyty w Markowej na Podkarpaciu podkreślił, że „Polska jako kraj, jako naród, nie była odpowiedzialna za Holokaust”. – To niezmiernie istotne, by w najbliższej przyszłości to wyjaśnić,...