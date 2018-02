Wpadka Kancelarii Premiera. Chodzi o tłumaczenia orędzia premiera Morawieckiego

Kancelaria Premiera umieściła na portalu Youtube nagranie wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie nowelizacji ustawy o IPN, która wywołała napięcia na linii Polska-Izrael. Pod filmikiem pojawiły się również angielskie napisy z tłumaczeniem orędzia szefa polskiego rządu. Camps where millions of Jews were murdered were Polish (Obozy, w których wymordowano miliony Żydów były polskie -red.) – czytamy w angielskich napisach, które pojawiły się pod wystąpieniem premiera. W ten sposób popełniono właśnie ten błąd, który według nowelizacji ustawy o IPN będzie karany.

Jak wyjaśniła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, „błędne tłumaczenie na język angielski napisów w oświadczeniu premiera powstało w wyniku automatycznego tłumaczenia serwisu YouTube” . Przedstawiciele KPRM poinformowali, że wszystkie napisy w filmie zostały obecnie wyłączone, a urzędnicy razem z serwisem YouTube pracują nad rozwiązaniem problemu.

„Rozumiemy emocje ze strony Izraela”

Premier Mateusz Morawiecki wygłosił w czwartek 1 lutego orędzie ws. kryzysu na linii Polska-Izrael. – Jedną z najgorszych form jest przypisywanie odpowiedzialności ofiarom. Chcemy z tym walczyć w każdej postaci, dlatego nowelizujemy ustawę o IPN. Obozy koncentracyjne nie były polskie – mówił. – Nasz naród został naznaczony ogromnym cierpieniem podczas II wojny światowej. Cały kraj był pod niemiecką i sowiecką okupacją. Każda polska rodzina opłakiwała stratę swoich najbliższych. Polska była pierwszą ofiarą III Rzeszy. Holokaust był niewyobrażalną zbrodnią. Powinno się to spotykać z jednoznacznym potępieniem – zaznaczył Morawiecki.

Premier zaznaczył, że "jedną z najgorszych form jest przypisywanie odpowiedzialności ofiarom". – Chcemy z tym walczyć w każdej postaci, dlatego nowelizujemy ustawę o IPN. Obozy koncentracyjne nie były polskie – mówił. – Nie będziemy ograniczać debaty o Holokauście. Jesteśmy winni to tym, którzy go doświadczyli – powiedział Morawiecki. – Państwo Polskie i Polacy dbają o to, aby obozy koncentracyjne przetrwały jako świadectwo wielkich zbrodni. Holokaust był także wielką polska tragedią – podkreślił premier.

Morawiecki podkreślił, że "walcząc z nieprawdziwymi twierdzeniami o udziale państwa polskiego w niemieckiej machinie zbrodni, Polska staje po stronie prawdy". – Rozumiemy emocje ze strony Izraela; trzeba wiele pracy, abyśmy naszą wspólną, często skomplikowaną historię potrafili opowiedzieć razem. Kultura Żydów polskich jest nieodłącznym elementem polskiego dziedzictwa – zakończył Morawiecki.