Polonia ma pomóc w sprawie ustawy o IPN. Karczewski szykuje list i apel do opozycji

Stanisław Karczewski z PiS na łamach RMF FM mówił w sobotę 3 lutego o konieczności podjęcia wspólnych działań, aby wyjaśniać światu znaczenie polskiej ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Nowelizacja, w której znalazły się m.in. kary za używanie sformułowania „polskie obozy śmierci”, wzbudziła na świecie spore zamieszanie. – Przyznam, że moment przegłosowania ustawy o IPN był niefortunny – zaznaczył polityk. – Jestem przekonany, że jednak to my dobrze zrobiliśmy. (...) Ta ustawa przeleżała. Gdyby emocje były cały czas, debata... a szkoda, że przez 1,5 roku tej debaty nawet nie było. Nie ma co myśleć jednak dziś, co by było, gdyby ustawa poleżała jeszcze tydzień – mówił.

Zdaniem marszałka Senatu należy teraz zapomnieć o początkowych trudnościach i podjąć próbę naprawy powstałej sytuacji. – Ze swojej strony więc zapowiadam też list do wszystkich środowisk polonijnych. Zostanie on też opublikowany w internecie. Wyjaśnię w nim, co chcemy osiągnąć, gdzie jesteśmy i o co chodzi w nowelizacji ustawy o IPN. Będzie to prośba do Polonii, by wsparła Polskę – podkreślał. – To też zakamuflowany apel do opozycji, bo ona w pierwszych dniach mówiła jednym z nami głosem – przynajmniej podobnie. Później debata zrobiła się taka, że jak można dokopać władzy, to się to robi – dodawał Karczewski.