Obraził Różę Thun i Agnieszkę Gozdyrę. Dziennikarka ujawniła jego dane

W sobotę 3 lutego, w dniu emisji programu „Skandaliści” z Różą Thun, użytkownik Twittera o nicku ArtexDryy opublikował na swoim koncie wulgarny wpis. „O, Gozdyra zaprosiła do siebie swoją koleżankę z burdelu. Dobrały się w parę dwie tanie dzi…” – napisał.

Dziennikarka Polsat News postanowiła zareagować na obraźliwy wpis. Ujawniła dane mężczyzny i zagroziła konsekwencjami prawnymi. Na reakcję dała mu czas do końca weekendu.

Okazało się, że użytkownik postanowił naprawić swój błąd. W niedzielę 4 lutego, na nowym koncie na TT zamieścił wpis z przeprosinami. Usunął także konto, z którego publikował obraźliwe wpisy. „Chciałbym najmocniej przeprosić za mój głupi, chamski i bezsensowny wpis skierowany do Pani. Pisząc ten paskudny komentarz wpisałem się w najgorszą narrację jaka istnieje” – przyznał.

„Wygląda na to, że pan Artur zrozumiał swój błąd. Niech to będzie przestrogą dla wszystkich, którzy myślą, że mogą bezkarnie obrażać. Nie mogą. Nie ma na to zgody” – podkreśliła Agnieszka Gozdyra.

