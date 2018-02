„Politico” o wpadce podczas wizyty zagranicznych dziennikarzy w Polsce. Chodzi o... kiełbasę

Lekcja dla dziennikarzy

„Politico” opisuje m.in. wycieczkę dla zagranicznych dziennikarzy zorganizowaną przez Kancelarię Premiera. Reporterzy z obcojęzycznych mediów zostali zaproszeni do Markowej, gdzie znajduje się Muzeum Polaków Ratujących Żydów. Część zaproszonych korespondentów według relacji portalu wyciągnęła wnioski, że doniesienie do Gestapo na rodzinę Ulmów złożyli...ich polscy sąsiedzi (W rzeczywistości o fakcie ukrywania Żydów przez rodzinę Ulmów doniósł Niemcom prawdopodobnie Włodzimierz Leś – granatowy policjant z Łańcuta - red.). „Politico” utrzymuje, że to rodzaj tych wydarzeń, o których nowe polskie prawo zabrania mówić.

Niefortunny posiłek

Dziennikarzy nakarmiono omletami z kiełbasą wieprzową. „Politico” ocenia, że to dość osobliwy wybór podczas wycieczki, której celem było pokazanie, że rząd polski jest przyjaźnie nastawiony do Żydów. Szczególnie, że niektórzy z zaproszonych korespondentów byli Żydami. A im, jak wiadomo, z powodów religijnych wieprzowiny jeść nie wolno.

Błędne tłumaczenie

Okazuje się, że błędne tłumaczenie orędzia premiera Morawieckiego w serwisie YouTube również za granicą nie przeszło bez echa. „Politico” przypomina, że na nagraniu pojawia się podpis „obozy, w których zamordowano miliony Żydów, były polskie”. Dziennikarze podkreślają wprawdzie, że błąd został skorygowany przez Google'a, przypominają jednak, że premier polskiego rządu zaliczył kolejną wpadkę. Mowa o stwierdzeniu, że Niemcy byli odpowiedzialni za wszystkie zbrodnie wojenne, wliczając w to mord na tysiącach polskich oficerów w Katyniu. Jak widać, nieprecyzyjne stwierdzenie zostało podchwycone również przez zagraniczne media. W artykule czytamy jednak, że powszechnie wiadomo, iż zbrodnię w Katyniu popełnili Sowieci.

