Wypadek lidera „Luxtorpedy” . Robert Friedrich spadł podczas koncertu ze sceny

Zespół zamieścił na swoim profilu facebookowym informację przekazaną przez Friedricha. Muzyk potwierdza, że przewieziono go do szpitala w Poznaniu. Podczas koncertu złamał pięć żeber, w tym jedno w dwóch miejscach. Uszkodził sobie również dwa druty trzymające mostek. „Litza” nie wyjaśnia jednak, jak doszło do zdarzenia.

W komentarzu pod komunikatem jeden z internautów pisze, że na zakończenie koncertu Friedrich chciał podać fanom listę z piosenkami wykonywanymi podczas koncertu. Wtedy też spadł ze sceny. W innym komentarzu czytamy, że „Litza” pośliznął się i spadł ze sceny na metalową barierkę ochronną. Fani wyrażają swoje ubolewanie z powodu wypadku i w licznych komentarzach życzą liderowi zespołu szybkiego powrotu do zdrowia.

Na razie nie wiadomo, czy w związku z wypadkiem Friedricha, zespół zmieni swoje plany koncertowe. Według informacji zamieszczonych na oficjalnym profilu zespołu na Facebooku, najbliższy występ planowany jest na 2. marca. Luxtorpeda ma wystąpić w Dublinie na 25-lecie zespołu Illusion.

Robert Friedrich przez kilkanaście lat występował w zespole Acid Drinkers. Był też pomysłodawcą dziecięcego zespołu Arka Noego. Od 2010 roku jest liderem Luxtorpedy. Ma siedmioro dzieci. W tym roku skończy 50 lat.