Zmiany w programie 500 plus? „Na pewno poparłbym taki pomysł”

Na początku lutego „Super Express” informował, że zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, doprowadziły już do spadku liczby świadczeń wypłacanych rodzicom, którzy deklarowali samotne wychowywanie dzieci, a w rzeczywistości żyli w związku z partnerem. Zapomogi z tego tytułu straciło blisko 30 tys. osób. Rząd wprowadził w ubiegłym roku przepis, na mocy którego ubiegający się o świadczenie osoba samotnie wychowująca dziecko, musi wystąpić o alimenty wobec drugiego rodzica. Dzięki temu obowiązkowi budżet państwa wzrośnie o 270 mln zł.

Kolejne oszczędności w budżecie, rzędu 1,3 mld zł, przyniesie nowelizacja przepisu udzielania zasiłku na pierwsze dziecko. 500 zł miesięcznie otrzymywały te rodziny, w których dochód na osobę nie przekraczał 800 zł. Ta kwota się nie zmienia, jednak obecnie przy przyjmowaniu wniosków resort rozpatruje dochody rodzin z 2016, a nie jak dotychczas z 2014 roku. W związku z lepszą sytuacją gospodarczą i polepszeniem sytuacji dochodowej polskiej rodzin, świadczenia otrzyma mniej osób niż w dotychczas.

Pomysł PSL

Polskie Stronnictwo Ludowe chce, aby progi podwyższony były tak, żeby np. samotne matki z dzieckiem, które obecnie wypadają z programu po minimalnym przekroczeniu progu 800 zł, po zmianach mogły otrzymywać dodatek.

– Dlatego proponujemy, aby zwiększyć próg na pierwsze dziecko z 800 zł do 1050 zł, czyli do połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. A jeśli chodzi o dzieci niepełnosprawne, próg należy podwyższyć do 1575 zł. Te kwoty powinny rosnąć wraz z minimalnym wynagrodzeniem. Wtedy rodziny z jednym dzieckiem nie będą wypadać z programu – wyjaśnia w rozmowie z dziennikiem Władysław Kosiniak-Kamysz.

Pomysł skomentował już wiceszef klubu PiS Tadeusz Cymański. – Podniesienie progu na pierwsze dziecko byłoby bardziej sprawiedliwym rozwiązaniem i jestem za tym, abyśmy szli w tym kierunku. Na pewno poparłbym taki pomysł – podkreślił.