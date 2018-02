Rząd będzie mógł zablokować każdą zbiórkę publiczną. MSWiA przygotowało nowelizację

Onet informuje, że projekt nowelizacji ustawy o zbiórkach publicznych jest jeszcze niedostępny dla opinii publicznej, ale wkrótce ma trafić do dalszego procedowania. Głównym założeniem nowych przepisów jest wprowadzenie możliwości zablokowania zbiórki publicznej, jeśli jej cel narusza ważny interes publiczny lub jest sprzeczny z zasadami życia społecznego. O tym, czy zbiórka spełnia takie wymogi, będzie decydowało wyłącznie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Trzy dni na zmianę celu

Jeśli cel zbiórki zostanie uznany za sprzeczny z zasadami życia społecznego lub naruszający ważny interes publiczny, wówczas organizator zbiórki w ciągu trzech dni będzie mógł wskazać inny jej cel. Jeśli tego nie zrobi, to zbiórka zostanie zablokowana, a minister administracji wskaże cel, na który zostaną przekazane zebrane już pieniądze.

Minister może odmówić zarejestrowania zbiórki również gdy uzna, że jej cel wykracza poza sferę zadań publicznych. Katalog takich zadań reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zalicza się do nich m.in. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej czy działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Sprzeciw organizacji pozarządowych

Jak pisze Onet, do MSWiA trafiła petycja, pod którą podpisało się blisko trzydzieści organizacji pozarządowych. W dokumencie wysłanym do ministerstwa wyrażają one zaniepokojenie zapowiadaną nowelizacją przepisów. Ich zdaniem dotychczasowe regulacje ułatwiają obywatelom i organizacjom zbieranie środków. Największe kontrowersje wzbudza zapis dający ministerstwu możliwość oceny, czy dana zbiórka publiczna narusza ważny interes publiczny lub jest sprzeczna z zasadami życia społecznego.

