Papierowe recepty odchodzą do lamusa. Ministerstwo Zdrowia wprowadza program SMS-owych recept

Program e-recepty to nowy pomysł Ministerstwa Zdrowia, który ma ułatwić pacjentom zakup leków. Wiele osób skarżyło się bowiem na problemy formalne przy tradycyjnych receptach m.in. z brakiem pieczątki czy niewyraźnie napisaną nazwą leku. Ponadto, e-recepty pozwolą na zaoszczędzenie czasu przez lekarzy. Ministerstwo Zdrowia daje aptekarzom czas na dostosowanie się do nowych wymogów do końca roku. Do 2020 roku wszyscy lekarze będą musieli wydawać pacjentom e-recepty zamiast tradycyjnych. Program pilotażowo wdrożono już w kilku szpitalach na Mazowszu.

Na czym polegają e-recepty?

Pacjent otrzyma w przychodni specjalny kod kreskowy - za pomocą sms-a lub na papierowym wydruku. Aptekarz po zeskanowaniu kodu zobaczy na swoim komputerze pełną treść recepty. Kod będzie można przesłać bliskim, którzy wykupią dla nas leki, bez konieczności przekazywania recepty w wersji papierowej.

Leki będzie również można wykupić za pomocą dowodu osobistego oraz specjalnego PIN. Po wylegitymowaniu się w aptece farmaceuta uzyska dostęp o wszystkich recept wypisanych dla danego pacjenta, które nie zostały do tej pory zrealizowane. Będzie to jednak działało jedynie w przypadku tych pacjentów, którzy założą wcześniej Internetowe Konto Pacjenta.

