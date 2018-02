MŚ przeznaczy ponad 10 mld zł na poprawę jakości powietrza

„Polska konsekwentnie działa na rzecz poprawy jakości powietrza. Wieloletnie zaniedbania w tym obszarze powodują jednak, że te działania wymagają czasu oraz współpracy na poziomie administracji rządowej, samorządów, a także zaangażowania obywateli” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Środowiska w sprawie dzisiejszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. „Na działania w obszarze poprawy jakości powietrza do roku 2020 resort środowiska przeznaczy w sumie ponad 10 mld zł” – podano.

Fundusze te zostaną przeznaczone m.in. na przyłączanie gospodarstw domowych do sieci ciepłowniczej oraz gazowej. Resort podał ponadto, że prowadzi także kampanie edukacyjne uświadamiające mieszkańców, jakie paliwa można wykorzystywać do celów grzewczych w gospodarstwach domowych, jak również sposoby ich spalania, by nie szkodzić środowisku, a także pokazujące im, gdzie mogą uzyskać dofinansowanie na ocieplenie domu czy na wymianę starego, wysokoemisyjnego kotła grzewczego.

„W ubiegłym roku, z inicjatywy Ministerstwa Środowiska, zostało przyjęte jedno z kluczowych rozporządzeń na rzecz poprawy jakości powietrza, tj. ws. wymagań jakościowych dla kotłów. Oznacza to, że od lipca 2018 r. w sprzedaży dostępne będą jedynie piece spełniające najwyższe wymagania emisyjne. Na ukończeniu są także przepisy ws. norm jakościowych dla opału używanego przez mieszkańców. Wyeliminują one z rynku najbardziej szkodliwe paliwa” – czytamy dalej.

Program „Czyste powietrze”

Z kolei program "Czyste powietrze" zakłada m.in. obniżenie stawek za pobór energii elektrycznej i wsparcie transportu niskoemisyjnego. Podano, że rozwijana jest także sieć monitorowania jakości powietrza w Polsce. System ten został wzmocniony o modelowanie matematyczne rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza, które będzie wykonywane na poziomie krajowym. Przeszkolono również ponad 300 pracowników socjalnych z Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, którzy nabywają umiejętności doradców energetycznych.

"W działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce zaangażowanych jest wiele resortów: środowiska, przedsiębiorczości i technologii, infrastruktury, energii, spraw wewnętrznych i administracji, rodziny, pracy i polityki społecznej oraz zdrowia. Wszyscy pracujemy na rzecz skutecznej poprawy jakości powietrza w Polsce. Te działania przynoszą już pierwsze rezultaty. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zwraca uwagę na trend polepszania się jakości powietrza w naszym kraju, zgodnie z wymaganiami prawa UE i krajowego" – podsumowano.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł dzisiaj, że Polska naruszyła przepisy dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy poprzez ciągle przekraczanie dopuszczalnych wartości stężenia PM10.

