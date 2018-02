Kancelaria Sejmu ujawniła wszystkie kandydatury do KRS

„Etap sprawdzania wszystkich 18 zgłoszeń kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa został zakończony. Obejmował on weryfikację podpisów osób popierających zgłoszenie. Uzyskano także – w drodze korespondencji z prezesami właściwych sądów – wymagane przez ustawę informacje obejmujące m.in. dorobek orzeczniczy kandydatów” – podało Centrum Informacyjne Sejmu. „Marszałek Sejmu zwrócił się dzisiaj do klubów poselskich o wskazanie, w terminie siedmiu dni, kandydatów do członków KRS. Każdy z klubów ma prawo wskazać nie więcej niż dziewięciu kandydatów, spośród wyżej wskazanych osób” – dodano.

Osiemnastym kandydatem do Krajowej Rady Sądownictwa został sędzia w stanie spoczynku Mariusz Lewiński. Z dokumentów wynika, że jego kandydatura została zgłoszona przez grupę 3 tysięcy obywateli. Jego pełnomocnikiem jest z kolei Adam Słomka.

Lewiński przeniesiony został w stan spoczynku 2 lipca 2010 roku, kiedy zniesiony został Wojskowy Sąd Garnizonowy w Krakowie. W opublikowanym na stronach sejmowych zgłoszeniu jego kandydatury napisano, że w 2006 roku „poinformował ministra sprawiedliwości (w tym czasie był to Zbigniew Ziobro) o nieprawidłowościach występujących w sądownictwie, naruszających konstytucyjne prawa obywateli”. Napisano również, że był on „wielokrotnie szykanowany za ujawnienie nieprawidłowości, m.in. poprzez stawianie sfingowanych zarzutów, które się nigdy nie potwierdziły (fałszywe oskarżenie)”. Z dokumentacji przekazanej z kolei przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie wynika, że wizytujący w 2004 roku kancelarię Lewińskiego wyraził wątpliwości co do kwestii związanych z „gospodarką finansową”.

