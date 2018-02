Katecheci wychowawcami klas? Oto nowy pomysł MEN

Obecnie obowiązujące przepisy zakładają, że katechetę w szkole zatrudnia dyrektor, jednak do pracy z uczniami kieruje go biskup diecezjalny. Katecheci mają takie same prawa i obowiązki jak inni nauczyciele, jednak nie mogą być wychowawcami.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w projekcie nowelizacji rozporządzenia przekonuje, że obecne przepisy wprowadzone zostały w 1992 roku, kiedy to nauczycielami religii w szkołach byli głównie księża oraz siostry zakonne. Według resortu przepisy te blokują powierzenie wychowawstwa klasy, mimo że chcą tego rodzice dzieci. Zwrócono ponadto uwagę, że często katecheci uczą dzieci także innych przedmiotów.

Projekt skierowany został do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Przypomnijmy, o udziale ucznia niepełnoletniego w nadobowiązkowych zajęciach z religii decydują jego rodzice, natomiast uczeń pełnoletni sam podejmuje decyzję w tym zakresie. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach z religii, z etyki, z obu tych przedmiotów, może też nie uczęszczać na zajęcia z żadnego z nich. Od roku szkolnego 2014/2015 życzenie uczestnictwa w zajęciach z religii składa się w formie oświadczenia pisemnego.