Polska delegacja rządowa leci do Izraela. „Obie strony chcą prowadzić realny dialog”

Polska delegacja rządowa pod przewodnictwem wiceministra spraw zagranicznych Bartosza Cichockiego uda się do Izraela – na zaproszenie strony izraelskiej – gdzie w czwartek 1 marca dojdzie do spotkania obu zespołów. Kancelaria Premiera poinformowała, że „zarówno Polska, jak i Izrael chcą prowadzić realny dialog o wszystkich sprawach, które od miesiąca znajdują się w centrum zainteresowania obu rządów i społeczeństw” . – Polski rząd uzgodnił ze stroną izraelską termin spotkania zespołu ds. relacji polsko-izraelskich. To zespół, o którym rozmawiali podczas rozmowy telefonicznej premier Mateusz Morawiecki i premier Benjamin Netanjahu- powiedziała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.

Telefoniczna rozmowa obu premierów

18 lutego Kancelaria Premiera Izraela poinformowała o telefonicznej rozmowie przeprowadzonej w niedzielę z szefem polskiego rządu. Netanjahu miał powiedzieć polskiemu premierowi, że jego słowa wypowiedziane w Monachium uważa za „nie do zaakceptowania”. Chodziło o wypowiedź Morawieckiego, w której mówił o Żydach jako takich samych uczestnikach Holokaustu jak Niemcy czy Ukraińcy. „Nie ma podstaw do porównywania zachowań Polaków i Żydów podczas Holokaustu” – miał powiedzieć Morawieckiemu Netanjahu. Premier Izraela przypomniał Morawieckiemu, że celem Holokaustu było zniszczenie narodu żydowskiego, a na wszystkich Żydów wydano wyrok śmierci. Zwrócił uwagę, że na fałszowanie historii dotyczące Polski („polskie obozy zagłady” – red.) odpowiedzią nie może być inne fałszowanie historii. W komunikacie podkreślono, że rozmowę zakończyło porozumienie w kwestii kontynuowania dialogu w tym temacie.