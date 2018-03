Manager Nergala próbował się dogadać z Tarczyńskim? „Moja Aga mówi do mnie załatw to”

Dominik Tarczyński opublikował na swoim profilu na Twitterze screen wiadomości, którą miał otrzymać od managera Adama Darskiego. Wiadomość jest napisana w języku angielskim, ponieważ menadżer artysty jest z Londynu. „Uwierzycie? Manager Nergala do mnie dzwonił i pisał, aby się dogadać. Podałem warunki zadośćuczynienia katolikom których znieważył…” – napisał poseł PiS. Polityk twierdzi, że Nergal nie zgodził się na przedstawione przez niego warunki. „Moja Aga mówi do mnie: Dałeś mu szanse, a nawet prosiłeś o rozmowę. Odrzucił. Załatw to” – dodał parlamentarzysta.

Dzień Kobiet u Nergala

Adam „Nergal” Darski postanowił zwrócić na siebie uwagę nagraniem z okazji Dnia Kobiet. Na Facebooku zamieścił filmik, w którym śpiewa piosenkę, wymachując przy tym... penisem, do którego przytwierdzony jest Jezus Chrystus. Post artysty zyskał sporą popularność – polubiło go ponad 5 tys. użytkowników. To jednak nic w porównaniu z tym, co dzieje się w komentarzach pod wpisem Nergala. Publikacja nie umknęła uwadze posłowi PiS Dominikowi Tarczyńskiemu, który postanowił zareagować bardzo zdecydowanie. Polityk poinformował, że złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.