Mateusz Morawiecki: Theresa May ma w Polsce silnego sojusznika

Mateusz Morawiecki odniósł się na Twitterze do znaczenia Wielkiej Brytanii zarówno dla Polski, jak i dla światowych organizacji. „Premier Theresa May ma silnego sojusznika w Polsce. Brytyjskie bezpieczeństwo jest kluczowe dla NATO i UE” – napisał polski premier.

Stanowisko Moskwy

Szef rządu nie napisał tego w tweecie, ale jego wpis zdaje się korespondować z wczorajszą wypowiedzią rzeczniczki ministerstwa spraw zagranicznych Rosji. Maria Zacharowa powiedziała, że Theresa May, czyli premier Wielkiej Brytanii, nie ma żadnych dowodów na to, że to Rosjanie stoją za próbą zabójstwa byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala. – Nikt nie może powiedzieć w parlamencie swojego kraju, że daje Rosji 24-godzinne ultimatum – powiedziała Zacharowa. I dodała, że „nie powinno się straszyć państwa posiadającego broń atomową”.

May podejrzewa Rosję

Przypomnijmy, 12 marca w Izbie Gmin Teresa May powiedziała, że światowi eksperci orzekli, iż substancja, którą otruto Skripala i jego górkę, została stworzona w Rosji. – Znane są próby zabójstw dokonywane na zlecenie Kremla i mamy silne podejrzenia, że tak samo mogło nastąpić w przypadku Sergieja i Julii Skripal. Dopuszczamy dwie wersje zdarzenia: Albo była to próba zabójstwa z premedytacją, albo Rosja dopuściła do wejścia w niepowołane ręce niebezpiecznego środka chemicznego – powiedziała szefowa brytyjskiego rządu.

