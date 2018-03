Pomysłowy dziadek z wnukiem. To, jak holowali seicento, przejdzie do historii drogówki

Galeria:

Dziadek i wnuk dostali wysokie mandaty. Wszystko przez to, jak holowali seicento

We wtorkowe popołudnie policjanci gorzowskiej drogówki, którzy pełnili służbę na trasie ekspresowej S-3, zatrzymali do kontroli drogowej Daewoo Matiza, którego kierowca holował Fiata Seicento. Pojazdy były niewłaściwie oznakowane, ale to nie koniec uchybień, jakich dopuścili się ich właściciele.

Fiat nie posiadał opony w jednym z tylnych kół i holowany był za pomocą zwykłego sznurka do snopowiązałki. Okazało się, że za kierownicą daewoo siedział 73-letni mężczyzna, natomiast fiatem kierował jego 23-letni wnuk, który nie miał prawa jazdy. Mężczyźni tłumaczyli, że kupili uszkodzone auto w Szczecinie za „korzystną cenę” i chcąc uniknąć kosztów jego transportu na lawecie do województwa wielkopolskiego, zdecydowali się na hol.

Może i zakup był okazją, ale cenę za samochód podwyższa mandat, który panowie zapłacili w związku ze swoją eskapadą - policjanci wystawili im mandaty karne w wysokości 1 tys. złotych. 73-latek został ukarany za nieprzepisowe holowanie oraz udostępnienie pojazdu osobie nieposiadającej uprawnień do kierowania, natomiast 23-latek także za nieprzepisowe holowanie oraz za jazdę bez uprawnień.