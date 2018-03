Prawo aborcyjne zostanie zaostrzone? Sejm wraca do prac nad projektem

O tym, że Sejm powraca do prac nad obywatelskim projektem, poinformowała na Twitterze Kaja Godek. Pełnomocniczka projektu „Zatrzymaj aborcję” poinformowała, że Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, stosownie do zalecenia marszałka Sejmu, będzie opiniować projekt ustawy. Prace mają rozpocząć się w poniedziałek, 19 marca o godz. 12.

Przerwa w procedowaniu

Jak informował Onet, partia rządząca zwlekała z procedowaniem projektu ustawy, zakładającej zakaz przerywania ciąży ze względu na chorobę dziecka. O ile projekt zawierający 830 tys. podpisów Polaków szybko trafił do pierwszego czytania, to w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny utknął na dobre. Stało się tak mimo, iż nie istniały żadne formalne przesłanki, by zaprzestać dalszego procedowania.

Apel biskupów

Szybkiego podjęcia prac nad projektem ustawy chcieli także polscy biskupi, którzy zaapelowali o to podczas ostatniego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Rzecznik KEP, ks. Paweł Rytel-Adrianik w rozmowie z Onetem podkreślił, że „często ochronę prawa do życia chce się zamknąć w murach kościołów jako kwestię tylko osób wierzących”. – Ale to jest nonsens. Każdy człowiek, także ten najmniejszy i bezbronny, ma prawo do życia, a każdy człowiek, bez względu na wyznanie, musi to prawo drugiego człowieka respektować – podkreślił.

