Niemcy zarobią na polskim zakazie handlu? Pojawiła się specjalna oferta

„Dziś niedziela, wybierzmy się na zakupy – gdzieś w Europie!” – zachęca Lufthansa w newsletterze, który otrzymali w niedzielę internauci. Linie lotnicze oferują dotkniętym zakazem handlu Polakom wyprawę m.in. do Lizbony, by tam mogli się poddać zakupowemu szaleństwu. W krajach takich jak Hiszpania czy Francja obowiązuje bowiem zgoda na sprzedaż w miastach, które są uznawane za kluczowe pod kątem turystycznym. Takim miejscem z pewnością jest Lizbona, do której chcą zawieźć Polaków niemieckie linie lotnicze.

Gdzie zrobić zakupy?

Dla tych, którzy nie chcą lecieć za granicę, by zrobić zakupy, mamy dobrą wiadomość – zakaz handlu w Polsce pozwala na pewne wyjątki. Otwarte są m.in. sklepy, w których za ladą stanie sam właściciel. Wciąż można też korzystać z usług restauracji, aptek czy stacji benzynowych. i. Ustawa o zakazie handlu w niedziele nie obejmuje sklepów zlokalizowanych na terenie dworców. Jest tak w przypadku kilku placówek sieci Biedronka zlokalizowanych na dworcach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu oraz Grudziądzu.

