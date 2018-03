Nergal przed sądem za znieważenie godła. „Absurd coraz częściej sięga zenitu”

Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, w poniedziałek 19 marca na sali rozpraw Sądu Okręgowego w Gdańsku stawili się wszyscy trzej oskarżeni wraz z pełnomocnikami. Adam Darski wyjaśniał przed sądem, że drapieżny ptak znajdujący się na plakacie promującym trasę koncertową wpisuje się w estetykę zespołu Behemoth. Podkreślał, że sam jest patriotą i nie chciał znieważyć godła. Artysta powoływał się też na inne przykłady, które jego zdaniem mogłyby zostać uznane za niewłaściwe wykorzystanie godła. Wspomniał m.in. o logo PZPN, gdzie godło wpisane jest w piłkę.

„Gazeta Wyborcza” informuje, że Nergal odpowiadał na pytania dziennikarzy w przerwie w posiedzeniu. – Absurd coraz częściej sięga zenitu. Nie popełniliśmy przestępstwa. To, co przedstawia plakat Behemotha, nie jest godłem – przekonywał. Każdy z oskarżonych złożył obszerne wyjaśnienia. Żaden z nich nie przyznaje się do winy.

Nergal oskarżony o znieważenie polskiego godła

Od 30 września 2016 roku do 10 października 2016 roku odbywała się trasa koncertowa „Rzeczpospolita Niewierna” zespołu Behemoth. Trasę zarówno przed, jak i w trakcie promowała grafika przedstawiająca wizerunek orła. Prokuratura podkreślała, że projekt graficzny orła był rozpowszechniany w przestrzeni publicznej.

W toku postępowania przygotowawczego uzyskano opinie biegłych posiadających wiedzę z dziedziny heraldyki oraz historii i ikonografii. Z opinii tych wynika, że w stworzonej grafice wykorzystano i celowo zniekształcono wzór godła Rzeczypospolitej. Celem nadania mu treści ideowo całkowicie różnej od historyczno-państwowej wprowadzono do niego elementy i symbole kojarzone jako satanistyczne i antychrześcijańskie.

Prokuratura zdecydowała o postawieniu zarzutów popełnienia przestępstwa z art. 137 § 1 k.k. to jest publiczne zniżenie godła Rzeczypospolitej Polskiej. Rafałowi W. zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 137 § 1 k.k., to jest udzielenie pomocy Adamowi D. do popełnienia przestępstwa zniżenia godła Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarzucone oskarżonym przestępstwa zagrożone są karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku. Akt oskarżenia w tej sprawie zastał skierowany do Sądu Okręgowego w Gdańsku w dniu 22 grudnia 2017 roku.

