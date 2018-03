800 postępowań wobec członków Obywateli RP. „To taki efekt zastraszający”

Kilka dni temu sąd umorzył również postępowanie przeciwko osobom, które demonstrowały w lipcu w obronie wolności i niezawisłości sądów. – Zwyciężamy za każdym razem, dlatego że mamy jeszcze wolne sądy. Będziemy z naszej wolności konsekwentnie korzystać, bo bronimy jej też dla tych demonstrantów, przeciwko którym rzekomo stajemy – Kajetan Wróblewski ze stowarzyszenia Obywatele Solidarnie w Akcji.

Jarosław Kaczyński, pełnomocnik stowarzyszeni Obywatele RP poinformował, że w tej chwili toczy się około 800 postępowań wobec członków stowarzyszenia. Jak zaznaczył, wiele z nich jest umarzanych, liczy jednak również na wyroki uniewinniające. – To był taki efekt zastraszający tzn. złapać, spisać, dać 500-złotowe mandaty albo wezwać do sądu po to, by ktoś na drugi raz pomyślał, że może nie warto przyjść na demonstrację. Zresztą wielu tak pewnie pomyślało – uważa Paweł Kubicki z Obywateli RP.

Sylwester Marczak z komendy stołecznej policji poinformował, że policja ma zamiar złożyć odwołanie w tej sprawie. – Odgrodzony teren nadal jest przestrzenią publiczną, gdzie można wygłaszać swoje poglądy. Każdy ma do tego prawo, chodzi tylko o to żeby nie obrażać i nie stosować przemocy, a Obywatele RP nie stosują przemocy – podkreślił członek stowarzyszenia, Jerzy Kuta.