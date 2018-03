Jarosław Kaczyński jest chory? Wicemarszałek Senatu zabrał głos

W środę 21 marca Jacek Czaputowicz przestawił w Sejmie expose dotyczące planów i zadań polskiej polityki zagranicznej w 2018 roku. Szef MSZ mówił m.in. o strategicznej współpracy z NATO i Stanami Zjednoczonymi oraz relacjami z Francją, Niemcami i Wielką Brytanią. Wystąpienia szefa polskiej dyplomacji wysłuchał prezydent Andrzej Duda. Uwagę mediów przykuła nieobecność na sali sejmowej prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Podczas konferencji prasowej minister spraw zagranicznych powiedział, że Jarosław Kaczyński nie dotarł do Sejmu ze względu na problemy zdrowotne. – Rozmawiałem wczoraj z Jarosławem Kaczyńskim, przedyskutowałem założenia expose. Jego treść została też wysłana do wszystkich przewodniczących klubów, także do prezesa PiS. Jarosław Kaczyński poinformował mnie, że dzisiaj nie może być ze względu na niezbyt poważne – ale jednak – problemy zdrowotne. Musiał zostać w domu – tłumaczył Jacek Czaputowicz.

Słowa szefa polskiej dyplomacji wywołały lawinę spekulacji na temat stanu zdrowia prezesa PiS. Opinię publiczną uspokoił w rozmowie z Polsat News wicemarszałek Senatu. – Jarosław Kaczyński jest przeziębiony. Widziałem prezesa w poniedziałek późnym wieczorem i był rzeczywiście już bardzo mocno przeziębiony. Sam doradzałem żeby wyleżał, żeby choroba nie zamieniła się w nic poważniejszego – wyjaśnił Adam Bielan.