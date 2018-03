Będą podwyżki dla ratowników medycznych? Minister składa propozycję

Jak podaje RMF FM, minister zdrowia Łukasz Szumowski zaprezentuje jutro propozycję w sprawie wzrostu płac ratowników medycznych. Ci wynegocjowali podwyżki już w lipcu ubiegłego roku, ale ze względu na istniejące przepisy, wyższe pensje otrzymują tylko ratownicy jeżdżący w karetkach.

Nacisk na dyrektorów

Szef resortu zdrowia chce przedstawić akt prawny będący rozporządzeniem lub ustawą, który zmusi dyrektorów szpitali, by zgodnie z porozumieniem zawartym w lipcu, wypłacili dodatkowe pieniądze ratownikom. – Musiałem uzgodnić to z panem premierem, jakiego typu rozwiązania są akceptowalne i możliwe do przeprowadzenia. Te rozwiązania przedstawię ratownikom – zapowiedział Szumowski w rozmowie z radiem.

List do Szumowskiego

Przypomnijmy, 9 marca Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych przedstawił Ministerstwu Zdrowia ultimatum. W piśmie do ministra Łukasza Szumowskiego podkreślił, że protest może sparaliżować całą służbę zdrowia. „Dziś mija 227 dni od momentu podpisania porozumienia z dnia 18 lipca 2017 roku. Mimo czasu, który upłynął i zaufania ze strony ratowników medycznych otwarcie należy stwierdzić, iż strona rządowa nie wywiązała się w żadnym punkcie z zawartego porozumienia” – napisali w liście do ministra Szumowskiego ratownicy medyczni.

Spotkanie z ratownikami

Według informacji RMF FM, Szumowski zaprosił ratowników na spotkanie w sprawie podwyżek. Minister twierdzi, że przygotowana przez niego oferta zminimalizuje szanse na przeprowadzenie protestu, do którego przygotowują się ratownicy.