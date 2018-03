Akcja CBA w Bogatyni. Zatrzymano byłego wiceburmistrza miasta

Agenci CBA zatrzymali Dominika M. – do niedawna zastępcę burmistrza Bogatyni, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcę inwestycji. Do zatrzymań doszło na terenie Bogatyni, Zgorzelca i powiatu lubańskiego. Ujęci przez CBA zostaną doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, gdzie usłyszą zarzuty m.in. niedopełnienia obowiązków, fałszowania dokumentów i oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości.

Niedopełnienie obowiązków

Delegatura CBA we Wrocławiu prowadzi pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez urzędników Urzędu Miasta w Bogatyni przy inwestycji odbudowy zniszczonej podczas intensywnych opadów deszczu w czerwcu 2013 roku sieci kanalizacji, sieci wodociągowej oraz odbudowy dróg i chodników w Porajowie. Do tych czynów miało dojść w drugiej połowie 2015 roku.

Według ustaleń z postępowania, brak właściwego nadzoru nad firmą zewnętrzną powołaną do nadzoru inwestorskiego doprowadził do błędów w budowie – zastosowania materiałów niezgodnych z projektem oraz przekroczenia terminu zakończenia inwestycji. Mogło to mieć wpływ na możliwość utraty 2,8 mln zł dotacji przyznanej na tę budowę przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

