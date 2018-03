Zamieszanie na pogrzebie najstarszego Polaka. Pomylono ciała

Józef Żurek do momentu swojej śmierci był najstarszym żyjącym Polakiem. Mężczyzna zmarł w wieku 108 lat, a jego pogrzeb odbył się dzisiaj w Czarnowie, które było rodzinną miejscowością Żurka. Jak informuje bydgoska „Gazeta Wyborcza”, przed pogrzebem mężczyzny doszło do pomyłki. Pracownicy zakładu pogrzebowego przywieźli trumnę z ciałem innego mężczyzny. Przez to zamieszanie uroczystości rozpoczęły się z opóźnieniem.

Zwłoki innego człowieka

– Gdy przywieziono trumnę do kaplicy, okazało się, że środku są zwłoki innego człowieka – powiedziała w rozmowie z „GW” Wioleta Dąbrowska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. – Pracownicy firmy pogrzebowej zabrali natychmiast trumnę i odwieźli do kostnicy. Następnie zrobili drugi kurs na cmentarz do Czarnowa, tym razem z ciałem pana Żurka - dodała. Sprawę zamiany ciał zbada toruńska policja. Śledczy sprawdzą, dlaczego doszło do pomyłki, i czy nie nastąpiło zbezczeszczenie zwłok.

Służba w Grudziądzu

Jak napisała toruńska „Gazeta Wyborcza”, Józef Żurek urodził się 31 sierpnia 1909 roku w Gackach w powiecie świeckim. W 1911 roku jego rodzina przeprowadziła się do Czarnowa. Mężczyzna uczył się w gimnazjum w Pelplinie oraz w szkole rolniczej w Kowalewie Pomorskim. Odbył także zasadniczą służbę wojskową w Grudziądzu.

Obóz jeniecki

Przed wybuchem II wojny światowej został powołany do wojska. Jako podoficer walczył nad Bzurą, gdzie trafił do niewoli. Przebywał w obozie dla jeńców w Niemczech, później wysłano go na roboty przymusowe do jednego z gospodarstw rolnych. Po wojnie najpierw przyjechał pierwszym transportem do Solca Kujawskiego, później wrócił do rodzinnego Czarnowa. W 2000 roku został awansowany na podporucznika, a dziewięć lat później na porucznika.

