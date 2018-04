Lubelskie. 31-letni ksiądz zmarł podczas odprawiania mszy świętej

Do zdarzenia doszło we wsi Kosobudy położonej w powiecie zamojskim w województwie lubelskim. 31-letni ksiądz Krystian Kotulski stracił przytomność pod koniec mszy świętej odprawianej w Wielki Piątek. Do parafii św. Andrzeja Boboli zostało wezwane pogotowie. Mimo szybkiej reanimacji życia księdza nie udało się uratować. Parafia, w której służył ksiądz poinformowała, że we wtorek 3 kwietnia odbędzie się msza żałobna z całonocnym czuwaniem, natomiast dzień później w kościele Opatrzności Bożej w Zamościu odbędzie się pogrzeb duchownego.

Kim był ks. Kotulski?

Jak czytamy na stronie parafii św. Andrzeja Boboli Krystian Kotulski urodził się 29 kwietnia 1986 r. w Zamościu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Wacława Depo w katedrze zamojskiej 4 czerwca 2011 roku. Najpierw pracował jako wikariusz w parafii Lipsko koło Zamościa, a od sierpnia 2015 roku w Kosobudach. Był przewodnikiem pieszej pielgrzymki na Jasną Górą, współorganizował Ekstremalną Drogę Krzyżową, a także współpracował z Katolickim Radiem Zamość, gdzie prowadził dwie audycje.

Przyczyna śmierci księdza pozostaje nieznana.