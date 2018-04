Znany doradca ds. wizerunku politycznego oskarżony. Poważne zarzuty

O zarzutach dla Piotra T. poinformował dziennikarz Radia ZET Mariusz Gierszewski. Prokuratura zarzuca mu posiadanie kilkuset filmów pornograficznych z udziałem dzieci, 4 tys. plików z pornografią dziecięcą i dwóch filmów z posługiwaniem się „zwierzęciem” . Grozi mu do 12 lat więzienia.

Zatrzymanie Piotra T.

Znany specjalista od marketingu politycznego nie przyznał się do posiadania i rozpowszechniania pornografii dziecięcej, o co podejrzewa go prokuratura. Mężczyzna został zatrzymany pod koniec października 2017 r. na polecenie prokuratury. Wirtualna Polska przypomina, że sprawa ma związek z przeszukaniem w firmie eksperta od wizerunku, które miało miało miejsce ponad dwa lata temu. Działania śledczych przeprowadzono w ramach akcji służb przeciwko pedofilom. Zdaniem WP, Piotr T. został zatrzymany dopiero ponad dwa lata po przeszukaniu, ponieważ prokuratura z opóźnieniem otrzymała opinię biegłego w zakresie informatyki, który badał komputer eksperta od wizerunku politycznego.

Piotr T. jako specjalista ds. wizerunku i marketingu politycznego doradzał wielu polskim politykom. W latach 90. pracował m.in. dla Mariana Krzaklewskiego, później dla Andrzeja Leppera. T. był także konsultantem Janusza Palikota, a przez pewien czas członkiem jego partii.

