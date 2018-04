Picie alkoholu na warszawskich bulwarach będzie legalne. Jest jeden haczyk

Pod koniec stycznia znowelizowane zostały przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Wprowadzony został "generalny zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych". Zakazem objęte zostały m.in. parki i place, a w kompetencjach samorządów pozostawiono decyzję co do tego, w których miejscach można spożywać alkohol. W połowie marca Rada Warszawy podjęła decyzję zgodnie z którą spod przepisów ustawy wyłączone będą bulwary wiślane.

Gdzie można legalnie pić alkohol?

Chodzi o teren Flotylli Wiślanej (od początku bulwaru), Grzymały Siedleckiego, gen. Pattona, J. Karskiego i Z. Religi, na szerokości od linii brzegu rzeki do wschodniej granicy drogi rowerowej lub chodnika, w zależności, które z nich położone jest bliżej Wisły, biegnących wzdłuż ulic: Solec, Wioślarskiej, Wybrzeże Kościuszkowskie, Wybrzeże Gdańskie i Wybrzeże Gdyńskie. Za uchwałą głosowało 40 radnych, 3 było przeciw, a 9 wstrzymało się od głosu. Radni nie podjęli na razie tematu wyłączenia z zakazu plaż po drugiej stronie Wisły. Oznacza to, że na popularnej „Poniatówce” picie alkoholu będzie na razie nielegalne.

Jedno małe „ale”

Straż Miejska przypomina jednak, że uchwała Rady Warszawy wchodzi w życie 20 kwietnia 2018 roku. Oznacza to, że jeszcze przez dwa weekendy za spożywanie wysokoprocentowych napojów nad Wisłą będziemy mogli dostać mandat. – Formalnie bulwary wiślane są wciąż miejscem objętym zakazem spożywania alkoholu. Jeśli ktoś zdecyduje się, aby się tam napić, naruszy powszechnie obowiązujące przepisy. W związku z tym mogą zostać podjęte wobec takich osób czynności – tłumaczy Monika Niżniak, rzeczniczka straży miejskiej. Zgodnie z przepisami policjant może zastosować pouczenie albo wystawić mandat na kwotę maksymalnie 100 złotych.

