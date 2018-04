Jeździsz quadem po lesie? Policja zapowiada wzmożone kontrole

Mundurowi przypominają, że las i podobne tereny rekreacyjne nie są miejscem dla osób, które niszczą środowisko naturalne, płoszą dzikie zwierzęta i lekceważą obowiązujące przepisy. Jazda po lesie jest zabroniona.

„Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach” – czytamy w artykule 29 ustawy o lasach.

Nielegalna jazda to niedostosowanie się do 161 artykułu kodeksu wykroczeń, wykroczenie to jest zagrożone grzywną. Policjanci zapowiadają kontrole i działania w tym zakresie. Będą one cyklicznie powtarzane aby wyeliminować nieprawidłowe zachowania, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu.