MSWiA „przejmie” Obywateli RP? Chce zawieszenia władz organizacji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, korzystając z przysługujących mu uprawnień do sprawowania nadzoru nad fundacjami, zajęło się organizacją znaną jako Obywatele RP. Resort Joachima Brudzińskiego chce zawieszenia władz fundacji i wprowadzenia do niej przymusowego zarządcy. Oznaczałoby to faktyczne „przejęcie” Obywateli RP. Wniosek do sądu w tej sprawie wpłynął już w listopadzie ubiegłego roku, a więc w momencie, kiedy na czele ministerstwa stał jeszcze Mariusz Błaszczak.

Dlaczego ministerstwo zdecydowało się na podjęcie takich kroków? Według przytaczanego przez RMF FM uzasadnienia resortu, Obywatele RP mieli zdaniem urzędników wzywać do naruszania prawa wbrew zapisanemu w swoim statucie celowi, czyli ochronie wartości konstytucyjnych w Polsce. Wśród przytaczanych przykładów jest także mowa o znieważaniu organów władzy, np. prezydenta Andrzeja Dudy, o którym Obywatele RP mieli mówić, że jest „kłamcą i krzywoprzysięzcą, niegodnym sprawowania żadnej godności”.

Przywódcy Obywateli RP twierdzą z kolei, że dokonywali dozwolonej przez prawo krytyki władz. Podnoszą też, że część swojej działalności prowadzili jako osoby prywatne, a nie prowadzące fundację. Pierwsza rozprawa przed sądem ma odbyć się we wrześniu.

