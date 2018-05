Protest w Sejmie. Hartwich: Nie możemy korzystać z windy

– Od 7.30 rano nie mamy dostępu do windy, a to jest niezbędne, by skorzystać z prysznica, który jest na parterze – przekazała Iwona Hartwich, mama niepełnosprawnego Kuby i liderka sejmowego protestu. Przekazała, że komendant Straży Marszałkowskiej podjął decyzję o zablokowaniu protestującym w Sejmie drogi do prysznica. Mają dostęp tylko do jednej z toalet dla osób niepełnosprawnych. Hartwich przekazała, że winda zamknięta została z powodu sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Potrwa ono do 28 maja.

Protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie trwa już ponad miesiąc. Ich głównym postulatem jest wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia, w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego.

Pakt solidarnościowy

Przypomnijmy, przedstawiciele PSL,PO, Kukiz'15, Nowoczesnej, Unii Europejskich Demokratów i Partii Razem podpisali „Pakt solidarnościowy”. Jest to wyraz wsparcia protestujących w Sejmie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. – Rząd nie dał rady. Dlatego deklarujemy, że wszyscy będziemy współdziałać na rzecz wprowadzenia tego paktu. To najpilniejsza sprawa dziś w Polsce – powiedział Władysław Kosiniak Kamysz cytowany przez portal.

„Pakt solidarnościowy” opiera się na czterech punktach: reformie systemu orzecznictwa, wsparciu w dostępności do urzędów i miejsc pracy, dodatku rehabilitacyjnym w kwocie 500 zł oraz realizacji wyroku TK ws. świadczeń rehabilitacyjnych.