Pogoda na najbliższe dni. W wielu regionach gorąco i burzowo

W niedzielę na wschód od linii Wisły oraz na południowym zachodzie Polski będzie pogodnie. W pozostałej części kraju popada przelotny deszcz i pojawią się burze – lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 24 stopni Celsjusza na Kaszubach do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany powieje ze wschodu, a w porywach burzowych osiągnie prędkość do 90 kilometrów na godzinę.

Pogoda w poniedziałek

W poniedziałek na zachodzie prognozuje się przelotne opady deszczu i burze. Może pojawić się też grad. Reszta Polski będzie cieszyć się słonecznym dniem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 26 st. C na Suwalszczyźnie aż do 30 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany powieje ze wschodu. Podczas burz może osiągnąć w porywach prędkość do 90 km/h.

Pogoda we wtorek

Wtorek będzie przeważnie słoneczny. Tylko na Dolnym Śląsku synoptycy prognozują przelotny deszcz i burze. Miejscami może padać gradem. Termometry wskażą od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach burzowych powieje do 90 km/h.

Pogoda w środę

Na Pomorzu zapowiada się pogodna środa. W pozostałej części kraju popada przelotny deszcz. Prognozuje się burze, lokalnie z gradem. Termometry wskażą od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany w porywach burzowych osiągnie prędkość do 90 km/h. Powieje z południowego wschodu.

Pogoda w czwartek

W czwartek pojawi się przelotny deszcz i burze – również lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni, w porywach burzowych powieje do 90 km/h.